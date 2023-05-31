Эксклюзив 31 мая 2023, 12:09 «Очень ценил и ценю нашу дружбу». Депутат Швыткин — о смерти Виктора Зубарева Депутат Швыткин сообщил, что умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев «ВКонтакте»

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Скончался член комитета Госдумы по бюджету и налогам и фракции «Единой России» Виктор Зубарев. Его коллега Юрий Швыткин сообщил об этом «360».

Он подтвердил, что депутат скончался ночью 31 мая, обстоятельства смерти пока неизвестны. Юрий Швыткин назвал Виктора Зубарева своим хорошим товарищем и давним другом.

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«Меня с ним связывали хорошие дружеские человеческие отношения. Мы работали еще в Заксобрании Красноярского края, длительное время знакомы. Всегда поддерживали друг друга, поэтому я очень ценил и ценю нашу дружбу», — сказал он.

Виктору Зубареву на момент смерти исполнилось 62 года. Он родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур, с 1997 по 2007 трижды избирался в Заксобрание Красноярского края, а затем становился депутатом Госдумы с пятого по восьмой созывы.

Парламентарий находился под санкциями США, Евросоюза и Великобритании из-за ситуации на Украине и активно вел свой Telegram-канал. Последнюю запись Виктор Зубарев опубликовал 30 мая в 13:46.