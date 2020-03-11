«Нельзя просто так оценивать, что давайте введем секспросвет (сексуальное просвещение. — прим. ред.) в школах, и у нас резко снизится заболеваемость ВИЧ, гепатитом и другими инфекциями. Это, по меньшей мере, наивно», — заметил Фокин.

Он напомнил, что в африканских и западноевропейских школах проводились прямые программы секспросвета. Однако они не привели к снижению заболеваний, передающихся половым путем.

Врач отметил, что подростки воспринимают тему секса как табуированную, получая информацию из неофициальных источников и Сети.

«Тут нужно быть очень острожным, чтобы не донести неправильную информацию до наших детей, введя их в заблуждение», — подытожил Фокин.