Яковлев напомнил, что вместе с Лужковым он был в Совете Федерации. По его словам, они поддерживали друг друга по ряду направлений как Москва и Петербург, проводили встречи и подписывали соглашения.

«Скажу, что это очень талантливый организатор, который много сделал для Москвы и москвичей», — отметил экс-губернатор Петербурга.

Юрий Лужков умер сегодня в Мюнхене на 84-м году жизни. Он занимал пост мэра Москвы 18 лет с 1992 года по 2010-й.