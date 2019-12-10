«Очень талантливый организатор». Экс-губернатор Петербурга — о Юрии Лужкове
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев выразил сожаление в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и рассказал «Невским новостям», каким человеком он был.
Яковлев напомнил, что вместе с Лужковым он был в Совете Федерации. По его словам, они поддерживали друг друга по ряду направлений как Москва и Петербург, проводили встречи и подписывали соглашения.
«Скажу, что это очень талантливый организатор, который много сделал для Москвы и москвичей», — отметил экс-губернатор Петербурга.
Юрий Лужков умер сегодня в Мюнхене на 84-м году жизни. Он занимал пост мэра Москвы 18 лет с 1992 года по 2010-й.