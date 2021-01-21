«Это большая трагедия как для семей погибших, так и для самого Шамсутдинова и его семьи. Да, это очень суровое наказание», — отметил первый зампред думского Комитета по обороне.

Он добавил, что оправдать преступление, которое совершил солдат, очень сложно. По его словам, если в отношении Шамсутдинова допускались какие-то истязания или унижения, то у него было огромное количество возможностей довести эту информацию до общественности, а не доводить дело до убийства.