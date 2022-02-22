Сенатор Сергей Цеков обсудил с Life признание Россией независимости донбасских республик.

«Очень правильное решение, и я его полностью поддерживаю. В принципе, долгие годы думали, желали и, возможно, не говорили об этом в силу понятных причин», — сказал парламентарий.

Он заметил, что в ДНР и ЛНР хотели этого очень долгие годы. По его словам, все должны понимать, что Россия не просто признает независимость республик Донбасса, но и обеспечивает их защиту. Цеков подчеркнул, что это решение проблемы, которую не желала решать ни Украина, ни те страны, которые поддерживают ее.