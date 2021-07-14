«Очень неудачная и глупая пиар-компания». Омбудсмен по ресторанам — об идее с тату с QR-кодами
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов обсудил с Daily Storm идею набивать временные татуировки с QR-кодами переболевшим или вакцинированным от коронавируса для посещения ресторанов.
«А на лоб они номер не хотят набить никому? Считаю, что это плохая практика», — подчеркнул Миронов.
По его словам, нанесение на человека какого-то кода вызовет негативный резонанс, поэтому этого не стоит делать. Он назвал полным бредом идею с подобными татуировками.
«Это очень неудачная и глупая пиар-компания», — добавил собеседник издания.