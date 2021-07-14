Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов обсудил с Daily Storm идею набивать временные татуировки с QR-кодами переболевшим или вакцинированным от коронавируса для посещения ресторанов.

«А на лоб они номер не хотят набить никому? Считаю, что это плохая практика», — подчеркнул Миронов. По его словам, нанесение на человека какого-то кода вызовет негативный резонанс, поэтому этого не стоит делать. Он назвал полным бредом идею с подобными татуировками. «Это очень неудачная и глупая пиар-компания», — добавил собеседник издания.