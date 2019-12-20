«Очень любил свою семью». Знакомые рассказали о характере лубянского стрелка

Соседи 39-летнего мужчины, устроившего стрельбу у здания ФСБ в Москве вспомнили его как хорошего сына и внука, он любил родителей и помогал им. Некоторые до сих пор не верят, что стрельбу на Лубянке устроил их тихий сосед. Об этом они рассказали «360».

«Я за него всегда заступалась. Всегда говорила: какой он хороший! Всегда идет с продуктами, всегда мусор он вынесет. Бабушке лучший кусочек нес. Бабушка его воспитала. А с мамой были очень хорошие у него отношения. Никогда ни скандалов у них дома не было, ничего плохого не могу о ребенке сказать. Вы извините, что я так его называю. Он очень любил свою семью. Мне просто больно слышать. Я все понимаю, что он совершил, что его нужно было ликвидировать, но это больно слышать. Тем более когда его ребенком знаешь, с коляски. Кудрявый был, красивый», — рассказала соседка стрелка, пенсионерка Лидия Васильевна.

По словам другой соседки, в семье всегда было тихо. Жили они мирно. И будущий стрелок тоже был хорошим парнем.

«Он все время здоровался. Вежливый парень. Мне казалось, он такой как увалень был. И бабушка у них очень хорошая. Учительницей работала. А парень мне нравился всегда. Он просто не похож был на всех и одевался как-то странно, не как молодой человек. Веселенького ничего не было, в плаще ходил. Давно он ходил в костюмчике, с папочкой, а потом вот с рюкзачком и все. Семью любил, даже за стеной было слышно: „Мамуль, бабуль“. Хороший был парень», — рассказала соседка Нина.

Никто про него плохого сказать не может. Жил и жил человек. Утром ушел, вечером пришел — и все. Об этом рассказала еще одна жительница дома.

«Обычный одинокий мужчина. Вот жили втроем — он, мама и бабушка. Бабушка несколько лет не выходила из дома, старенькая. Ее уже нет в живых. Переживал ли? Трудно сказать. Мы виделись в подъезде, здоровались, подозрений он не вызывал. Оружием он увлекался, мы это знали, но на уровне стрельбы в тире. Что у него есть оружие, мы не знали. Он всегда был один, никто к нему не ходил, никогда не было ни жены, ни девушки. А зачем он стрелять пошел — кто знает, может, правды пошел искать», — рассказала соседка по этажу Татьяна.