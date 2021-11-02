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    02 ноября 2021, 19:05

    «Очень хороший маркетинговый ход». Военный эксперт — о презентации истребителя Checkmate на авиасалоне в Дубае

    Военный эксперт Коротченко высказался о презентации истребителя Checkmate на авиасалоне в Дубае

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Игорь Коротченко обсудил с «ПолитЭкспертом» особенности российского истребителя пятого поколения Checkmate, который Ростех намерен презентовать на авиасалоне в Дубае.

    «Данная разработка считается весьма перспективной и ее презентация на международном уровне в аэрокосмическом салоне Дубая — это очень хороший маркетинговый ход, который привлечет всеобщее внимание», — подчеркнул специалист.

    Среди основных особенностей истребителя — технология искусственного интеллекта, открытая архитектура построения в интересах заказчика и один двигатель.