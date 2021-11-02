Военный эксперт Игорь Коротченко обсудил с «ПолитЭкспертом» особенности российского истребителя пятого поколения Checkmate, который Ростех намерен презентовать на авиасалоне в Дубае.

«Данная разработка считается весьма перспективной и ее презентация на международном уровне в аэрокосмическом салоне Дубая — это очень хороший маркетинговый ход, который привлечет всеобщее внимание», — подчеркнул специалист.

Среди основных особенностей истребителя — технология искусственного интеллекта, открытая архитектура построения в интересах заказчика и один двигатель.