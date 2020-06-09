«Очень хороший и добрый»: соседка рассказала о погибшем в ДТП с пьяным Ефремовым

Погибший в ДТП с участием пьяного актера Михаила Ефремова рязанец Сергей Захаров был очень добрым и заботливым человеком. Он помогал людям, даже когда его не просили. Об этом «360» рассказала его соседка Зинаида Алипова — она знала Сергея с детства.

Захаров постоянно приезжал к своей пожилой матери в деревню и ухаживал за ней. В детстве он был хорошим и добрым мальчиком.

«Он очень хороший, добрый. Вот мне все косил. Даже не просила его», — поделилась своими воспоминаниями Алипова и добавила, что погибший дружил с ее сыном.

Родом Захаров из деревни Кузьминское Рязанской области. В Рязань переехал в юности — там он учился и остался жить. Мать осталась в деревне, куда он всю жизнь приезжал. Собеседница рассказала, что утром, в день аварии, Захаров был в Кузьминском. В районе 10:00 он уехал в Москву: в этот день он работал во вторую смену.

В столицу Захаров ездил на заработки, чтобы поддержать свою семью. Вечером 8 июня, он ехал по Садовому кольцу на служебном фургоне, когда в него на большой скорости влетел внедорожник, за рулем которого был Михаил Ефремов.

Захаров получил тяжелые травмы и спустя несколько часов после аварии умер в реанимации. Теперь Ефремову, в крови которого шли алкоголь, грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы выберет меру пресечения заслуженному артисту России 9 июня.