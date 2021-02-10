Зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев обсудил с RT предложение разработать программу «Образовательный туризм». Проект нацелен на привлечение студентов и популяризацию России за границей.

«Я думаю, что это очень хорошее предложение. Оно укладывается в тот тренд, который мы видим последние годы, — это увеличение интереса к российскому образованию», — заметил парламентарий.

По его мнению, важно распространить эти преференции не только на учащихся, но и на сопровождающих их лиц. По словам депутата, это могут быть не только родители.

«Надо продумать <…> возможности опекунов с российской стороны осуществлять функции по комфортному посещению России для таких обзорных ознакомительных туров будущих российских абитуриентов», — подытожил законодатель.