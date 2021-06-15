Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов обсудил с РИА ФАН предложение вернуть в школы уроки вождения и правил дорожного движения.

«На мой взгляд, это очень хорошая инициатива, но, к сожалению, забытая», — подчеркнул Солдунов.

По его мнению, если дети с раннего возраста начнут изучать ПДД, то бед на дорогах будет меньше. По словам общественника, в школах обязательно нужно внедрять теоретическую часть.

«А что касается практической — то у нас на базе создаются детско-юношеские автомобильные школы, которые помогают получать навыки вождения», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он выказал готовность участвовать в развитии этой инициативы и делиться опытом со всеми регионами страны.