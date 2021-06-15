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    15 июня 2021, 17:50

    «Очень хорошая, но забытая инициатива». Автоэксперт — об идее ввести в школах уроки ПДД

    Артур Блянихов

    Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов обсудил с РИА ФАН предложение вернуть в школы уроки вождения и правил дорожного движения.

    «На мой взгляд, это очень хорошая инициатива, но, к сожалению, забытая», — подчеркнул Солдунов.

    По его мнению, если дети с раннего возраста начнут изучать ПДД, то бед на дорогах будет меньше. По словам общественника, в школах обязательно нужно внедрять теоретическую часть.

    «А что касается практической — то у нас на базе создаются детско-юношеские автомобильные школы, которые помогают получать навыки вождения», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Он выказал готовность участвовать в развитии этой инициативы и делиться опытом со всеми регионами страны.