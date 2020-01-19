«Очень этого ждали»: разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году

Население Польши очень радовалось приходу Красной армии в их страну — они понимали, что советские солдаты стали предвестниками скорого завершения Второй мировой войны.

Об этом РИА «Новости» рассказал Герой России разведчик Алексей Ботян. В январе 1945 года он руководил операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами.

Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию — население, я имею в виду Алексей Ботян.

Однако солдаты Армии Крайовой не были рады приходу советских солдат — Ботян отметил, что они надеялись самостоятельно освободить Польшу от захватчиков.

19 января исполнилось 75 лет со дня освобождения Кракова советской армией. Фашисты планировали устроить в этом польском городе западню для солдат СССР — они собирались затопить их вместе с жителями. Планам гитлеровского командования помешала операция, которую провел отряд под командованием Ботяна. За этот подвиг в 2007 году его наградили званием Героя России.