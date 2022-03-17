«Очень быстро импортозаместятся». Россиянам посоветовали не переживать из-за ухода западных компаний

Населению России не стоит переживать по поводу ухода западных компаний с российского рынка. Многие направления, в том числе косметические товары и мебель, легко можно заместить отечественной продукцией. Об этом в беседе с «360» заявила руководитель группы компаний MedMap Юлия Манн.

«Населению не стоит переживать — косметика, мебель и элементарные вещи для жизни, они очень быстро импортозаместятся. Мы будем производить качественную продукцию, потому что у нас начнет расти конкуренция на внутреннем рынке. Поэтому каждый раз качество будет повышаться», — сказала Манн.

По ее словам, Россия обладает огромными природными ресурсами для развития своего производства. В частности, они привела в пример парфюмерно-косметическую отрасль, для которой у России есть все ресурсы.

«У нас огромные ресурсы природные. У нас очень хорошие в том числе запасы и полезных ископаемых, и в том числе для производства той же косметики нужны всякие травы, компоненты — у нас этого много. <…> Осталось только достроить и реконструировать те заводы, которые сейчас есть, запустить действительно эти производства и управлять спросом», — пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что Московская область разработала меры поддержки бизнеса, который занимается импортозамещением. Новые правила распространятся как на крупные предприятия, так и на малый и средний бизнес.