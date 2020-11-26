«Очень большой разброс». Эксперт — о размере зарплаты в сфере космонавтики
Научный сотрудник лаборатории радиационного мониторинга НИИ ядерной физики МГУ Василий Петров объяснил, от чего зависит размер зарплаты в сфере космонавтики. Специалиста процитировало РИА ФАН.
«У нас очень большой разброс зарплаты», — признался Петров.
По его словам, начинающие специалисты получают от 20 до 25 тысяч рублей. Если они задерживаются в этой сфере, то размер их оклада существенно вырастает. Со второго года цифры колеблются от 50 до нескольких сотен тысяч рублей в месяц.
«Это зависит от проекта и команды, в которую он попадет, потому что в основном зарплатная структура является расчетной», — продолжил собеседник информагентства.
Он добавил, что чем больше количество проектов, тем выше получаемая сумма.