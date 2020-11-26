«У нас очень большой разброс зарплаты», — признался Петров.

По его словам, начинающие специалисты получают от 20 до 25 тысяч рублей. Если они задерживаются в этой сфере, то размер их оклада существенно вырастает. Со второго года цифры колеблются от 50 до нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

«Это зависит от проекта и команды, в которую он попадет, потому что в основном зарплатная структура является расчетной», — продолжил собеседник информагентства.

Он добавил, что чем больше количество проектов, тем выше получаемая сумма.