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    26 ноября 2020, 10:11

    «Очень большой разброс». Эксперт — о размере зарплаты в сфере космонавтики

    Артур Блянихов

    Научный сотрудник лаборатории радиационного мониторинга НИИ ядерной физики МГУ Василий Петров объяснил, от чего зависит размер зарплаты в сфере космонавтики. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    «У нас очень большой разброс зарплаты», — признался Петров.

    По его словам, начинающие специалисты получают от 20 до 25 тысяч рублей. Если они задерживаются в этой сфере, то размер их оклада существенно вырастает. Со второго года цифры колеблются от 50 до нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

    «Это зависит от проекта и команды, в которую он попадет, потому что в основном зарплатная структура является расчетной», — продолжил собеседник информагентства.

    Он добавил, что чем больше количество проектов, тем выше получаемая сумма.