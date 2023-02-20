Общество 20 февраля 2023, 05:12 Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в Приморье Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в Хасанском районе Приморья Pxhere

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Очаг вируса африканской чумы свиней обнаружили в лесу в Хасанском районе Приморья. Информацию об этом разместили на сайте местного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 17 февраля 2023 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в дикой природе на территории Хасанского района», — сказано в сообщении управления.

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В заявлении поясняется, что ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружена в исследованных образцах патологического материала. Его, как уточнили в пресс-службе ведомства, взяли от трупа дикого кабана, которого нашли в лесном массиве в Хасанском районе.

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В хозяйствах Приморья очагов африканской чумы свиней нет и не было давно, отметили в управлении в комментарии РИА «Новости».

В январе подмосковное Министерство сельского хозяйства и продовольствия напомнило о необходимости профилактики и предотвращения распространения заразных болезней животных. Среди таких заболеваний ведомство перечислило бешенство, грипп птиц, а также африканскую чуму свиней. Вирус последнего заболевания очень устойчив и может долго оставаться в среде.