Очаг африканской чумы свиней выявили в Минводах

Мясную продукцию, инфицированную вирусом африканской чумы свиней (АЧС), обнаружили в холодильной камере одного из магазинов в Минеральных Водах. Об этом сообщили на сайте администрации.

Мясо, зараженное вирусом АЧС, обнаружили в холодильной камере магазина «Доброцен» по адресу: улица Московская, 29-1. Продукция компании «Темп», инфицированная АЧС, была завезена из города Новошахтинска Ростовской области.

Пробы, подтвердившие наличие вируса, были взяты сразу при поступлении продукции в холодильную камеру. После отбора проб всю продукцию изолировали и оперативно ликвидировали. Всего было уничтожено более 150 килограммов. В розничную торговлю эта продукция не поступала.

Ранее в Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за случаев заражения африканской чумой свиней и птичьим гриппом.

В сентябре вспышку АЧС также зафиксировали на предприятии «Мираторга» в Белгородской области. В Россельхознадзоре сообщали, что специалисты ветеринарной лаборатории отобрали 30 проб у свиней с площадки «Бродок-2».