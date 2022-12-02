Общество 02 декабря 2022, 10:14 Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ейском районе Кубани Глава Ейского района Бублик: обозначен очаг африканской чумы свиней Unsplash

Читать 360tv в

Очаг африканской чумы свиней выявили на предприятии в Ейском районе Краснодарского края. В карантинную зону вошли восемь населенных пунктов. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

«Согласно постановлению губернатора Краснодарского карая Вениамина Кондратьева от 01.12.2022 года № 886 очагом заболевания признан ССГЦ ООО „Торговый дом „Ясени“, расположенный на территории Александровского сельского поселения в поселке Степном», — написал он.

Реклама

ССГЦ — это значит свиноводческий селекционно-генетический центр.

Реклама

Карантинную зону определили радиусом 10 километров от границ эпизоотического очага.

Проводятся мероприятия по ликвидации очагов и предотвращение возможного распространения.

В октября жители Британии обнаружили на своих островах зомби-голубей. По сообщениям жителей острова Джерси, птицы выворачивают шеи, трясут крыльями и ходят кругами. Специалисты объяснили причину поведения птиц — это вирусное заболевание, болезнь Ньюкасла.