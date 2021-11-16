Обзывающую детей уродами учительницу из Старого Оскола сняли на видео. Но родители за нее заступились

В Старом Осколе преподавателя английского языка в частной школе Just English уличили в грубом обращении с детьми. Своих учеников женщина называла уродами, а на сделанное замечание попросила «закрыть дверь с той стороны».

Поведение учителя сняла местная жительница Наталья (имя изменено — прим. ред.). Она случайно оказалась в здании, где расположена школа, по делам.

«Там помещение с длинным коридором, все арендуется под разные виды деятельности. Услышала, что кто-то кричит. Остановилась и послушала, решила снять на камеру», — рассказала «360» женщина.

На снятых ей кадрах преподаватель громко и не стесняясь в выражениях возмущалась допущенной учеником ошибкой.

«Ты что написал, урода ты кусок? На фига ты S прибавил? Да чтоб ты облез 20 раз. Зачеркивай, урода кусок. Зачеркивай все! <…> Вот человека называешь „урода кусок“, он моментально понял, что надо писать. Да что ж такое-то? До чего вы себя довели, что пока на вас не рявкнешь, не обзовешь вас всяко, вы не работаете», — утверждала учитель.

Сначала женщина снаружи только слушала и записывала монолог преподавателя английского. Услышав, что все повторяется, постучала и зашла в кабинет. Спросила, всегда ли учитель разговаривает с детьми подобным образом. Но ей просто указали на дверь.

«Пыталась меня вытолкать из кабинета», — добавила Наталья.

Она обратилась в местный департамент образования и прокуратуру с просьбой провести проверку после случившегося. Запись женщина разместила в социальных сетях и столкнулась с массой негатива. Вплоть до угроз со стороны родителей.

«Родители мне грозили судом. <…> Очень многие писали в комментариях, что педагог много лет работала в гимназии и институте», — заключила Наталья, подчеркнув, что хочет предать максимальной огласке эту историю.

Тем временем у учителя английского языка нашлись и защитники. Один мужчина в соцсетях заявил, что сам учился у этого преподавателя, и назвал женщину «одной из лучших в своем деле». Сейчас к педагогу ходит его ребенок.

«А с чего автор видео взяла, что родители не в курсе, как происходят занятия? Курсы эти на добровольной основе. Попасть в группу очень сложно. И, я думаю, все, кто водит туда своих детей, знают преподавателя лично. Так что прежде всего не надо лезть туда, куда тебя не просят», — резюмировал житель Старого Оскола.

Еще одна женщина отметила, что тоже лично училась у педагога, которого охарактеризовала «чутким, добрым, замечательным человеком». Якобы учитель «отдает ученикам душу, действительно готовит к идеальной сдаче экзаменов, <…> к учебе в лучших вузах страны».

Среди комментаторов нашлись и те, кто потребовал подать на автора видео в суд.