Российский футбольный союз (РФС) мог отказать нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за проблем с документами. Если с бумагами все в порядке, то обжаловать решение Союза все равно не стоит — на тяжбу уйдет слишком много времени. Об этом «360» рассказал спортивный юрист Евгений Морозов.

«На этот вопрос можно было бы ответить, если точно знать когда и в какие сроки были направлены документы в Комитет по статусу игроков, какие формулировки были использованы в договоре с Кокориным, дату вступления в силу трудового договора. Это все влияет на принятие решения», — заявил Морозов.

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Юрист также добавил, что в случае, если с документами все в порядке, то можно обжаловать решение РФС, но он считает это действие сомнительным.

Дело в том, что первый круг чемпионата России по футболу закончится через 10 туров, а Кокорину нужно набрать форму — на это уйдет минимум два месяца. Морозов добавил, что обжалование может занять время как раз до следующего регистрационного периода.

20 сентября РФС отказал Кокорину в регистрации на матчи РПЛ. Таким образом, «Зенит» до окончания первого круга чемпионата не сможет дозаявить нападающего.

Как сообщило агентство РИА ФАН, гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает, что нападающему отказали по процедурным вопросам и параметрам. 17 сентября осужденные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из ИК-4 Белгородской области. Суд удовлетворил их ходатайство об УДО.

За решетку они попали после того, как суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» из-за драки в центре Москвы в начале октября 2018 года.