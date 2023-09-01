Общество 01 сентября 2023, 19:38 Обыски прошли в офисе российского бизнесмена Рубена Татуляна Shot: силовики обыскали офис бизнесмена Татуляна по делу о крупных хищениях РИА «Новости»

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Силовики обыскали офис кубанского бизнесмена Рубена Татуляна по делу о многомиллиардных хищениях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Судя по опубликованному в Сети видео, группа силовиков в форме зашла в офис бизнесмена, предположительно, в Сочи. Сам Татулян покинул Россию и живет за рубежом.

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Источник канала в правоохранительных органах сообщил, что кубанский предприниматель был лидером крупнейшей в регионе организованной преступной группировки. Он проворачивал мошеннические схемы совместно с застройщиками при строительстве жилых комплексов и торговых центров в Сочи. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

Кроме того, бизнесмен — один из крупнейших инвесторов в гостиницы Сочи. На курорте у него множество своих объектов площадью более 70 тысяч «квадратов». В свою честь он назвал торговый центр. Также Татулян — совладелец спа-отеля «Весна», на базе которого открыли спортивный комплекс Александра Карелина.

Обыски провели и у другого главаря ОПГ — предпринимателя Андроника Мумджяна. Как уточнили в публикации, по документам бизнесмен владеет только сетью медицинских лабораторий «Оптимум». Но имеет теневой бизнес. Мумджян также уехал за границу.

Обоих бизнесменов ищут.

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал свою вину в крупном хищении при строительстве метро в Красноярске. Сумма составила порядка 900 миллионов рублей.