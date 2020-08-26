Обыски прошли в доме Цепкало и белорусском офисе «Комсомольской правды»

В среду стало известно сразу о двух обысках в Белоруссии. Одни обыски прошли в доме бывшего кандидата в президенты страны Валерия Цепкало. Другие — в редакции газеты «Комсомольская правда».

Родственники, присматривающие за домом семьи Цепкало, сообщили Веронике Цепкало об обысках в среду, предает РИА «Новости». Сам Цепкало и его семья сейчас не проживает в Белоруссии.

По предварительным данным, в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело о взятке, ему грозит 15 лет тюрьмы. Однако под угрозой уголовного преследования экс-кандидат в президенты все же покинул страну. Ранее Цепкало планировал начать мобилизацию народа против насильственного захвата власти Александром Лукашенко.

Помимо этого, в среду в белорусскую редакцию «Комсомольской правды» пришли сотрудники из Госконтроля, сообщает радио «Комсомольская правда». В ходе визита проверили служебные компьютеры и серверы всех сотрудников организации. По предварительной информации, проверка продлится до 6 сентября. По каким причинам в редакцию направили проверяющих, пока неизвестно.