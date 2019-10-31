Обыски начались в клининговых компаниях шести регионов. Их заподозрили в «черных» зарплатах и дроблении бизнеса

В Федеральной налоговой службе пояснили, что во всех компаниях, которые попали в их поле зрения, существуют договоренности с заказчиками по оплате услуг «вчерную», то есть без отчисления налогов и оплаты труда работников.

Как уточнило издание, речь идет о более чем 20 юридических лицах, в том числе о крупнейшем представителе этого бизнеса — ГК F5 Service. Среди документов, которые интересуют налоговиков, не только договоры, но и переписка. Это позволит доказать, что заказчики прекрасно знали о схеме работы клининговых компаний, которые намеренно уклонялись от налогов. Кроме того, не исключено, что этой же схемой пользовались и сами заказчики.

Клининговые компании часто разделяют единый бизнес на несколько частей, чтобы иметь возможность незаконно получить налоговые вычеты. То есть крупное предприятие формально дробится на несколько ИП, которые проходят под специальный налоговый режим для малого бизнеса.

Еще два года назад ФНС начала свою кампанию по легализации этого вида бизнеса. В 2017 году удалось вывести из тени несколько структур, которые организовали саморегулируемую организацию на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити-операторов. Для попадания в это сообщество ФНС анализировала работу компании, изучала документацию, в том числе с привлечением ФАС, и только после переходного периода компания могла вернуться к работе, но уже «вбелую».