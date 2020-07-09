Обыск начался у депутата Галяминой

К московскому муниципального депутату Юлии Галяминой пришли с обыском. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

«По какому делу проходит обыск — неизвестно. Меня не пускают в квартиру, и я еще не видел ни постановления об обыске, ни удостоверения следователей», — рассказал адвокат РИА «Новости».

Он отметил, что обыски идут и у членов организации «Открытая Россия». Адвокат Анри Цискаришвили уточнил в комментарии ТАСС, что СК пришел к координаторам «Открытой России» Ольге Горелик и Татьяне Усмановой, а также к шеф-редактору «МБХ-медиа» Сергею Простакову. С чем это связано, защитник не объяснил. Адвокат Усмановой Оксана Опаренко подтвердила обыски.

Юлия Галямина — муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы. Также она известна, как общественный деятель и журналист. Галямина — кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ.

«Открытая Россия» — российское общественное объединение, которое финансирует экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский.

По информации правозащитной организации «Правозащита Открытки (также связана с «Открытой Россией»), обыски проходят по делу ЮКОСа. Деятельность НПО «Открытая Россия» (Otkrytaya Rossia, Великобритания) признали нежелательной в России, отметил ТАСС.

Ранее в Москвы прошли обыски у журналистки Таисии Бекбулатовой. Следственные действия связывают с делом советника Роскосмоса Иваном Сафронова.