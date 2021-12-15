«Обыкновенная расхлябленность»: губернатор Петербурга отчитал УК за плохую уборку снега

«Обыкновенная расхлябленность» управляющих компаний стала причиной плохой уборки снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе сюжета были продемонстрированы кадры, на которых губернатор общается по телефону.

«Мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам», — сказал Беглов в ходе общения.

По данным Telegram-канала «Подъем», собеседником губернатора был его заместитель Анатолий Повелий, курирующий ЖКХ. Об этом рассказала пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина.

«Он говорил по телефону с двумя вице-губернаторами: Олегом Эргашевым и Анатолием Повелием. В сюжете использован фрагмент его разговора с Повелием», — объяснила Карпушина.

При этом на оговорку она особого внимания не обратила.

«Не вполне точно проартикулировал. Это прям реально проблема, да?» — сказала пресс-секретарь.

Ранее синоптики предсказали петербуржцам сильные морозы до -25 градусов на следующей неделе.