Руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» приезд в Россию инспекторов из Евросоюза для оценки испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Это обычная процедура. Инспекторы Евросоюза должны проверить клинические и производственные площадки на соответствие европейским регулярным нормам», — объяснил специалист.

Он напомнил, что они делают это в том случае, когда речь идет об одобрении продуктов, которые произведены за пределами ЕС. По словам эксперта, одобрение вакцины может быть через пару месяцев, если у инспекторов не будет никаких замечаний.

Отмечается, что решение комиссии будет распространяться на все страны Евросоюза.