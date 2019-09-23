Обворованный японский журналист рассказал об отзывчивости россиян

Названы отличия российских туристов от иностранных Подробнее

Онода рассказал, что в результате кражи он потерял немного, потому что воры не смогли воспользоваться банковскими картами. Однако японец остался в центре Петербурга без гроша в кармане.

«Но мир не без добрых людей. Я поехал на такси в полицию и рассказал таксисту, что меня обокрали. Он довез меня бесплатно!» — рассказал журналист.

Он вспомнил, что в украденном кошельке лежал билет на автобус и рисковал отправиться домой пешком, но кассир вспомнила, что он покупал билет утром. Женщина подарила японцу талон на две поездки и выразила надежду, что из-за мелкой кражи он не начнет ненавидеть Россию.

Японец отметил, насколько сильна в России взаимовыручка. Люди умеют быть отзывчивыми и сопереживать чужой беде.

Ранее был проведен опрос, чем российские туристы отличаются от иностранных. Оказалось, что россияне отправляются в путешествие в поисках расслабления, а иностранцы путешествуют, чтобы предаться ностальгии и просто пожить в другом месте.