Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной продлили арест
Суд продлил арест подозреваемым в жестоком убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной. Соучастница попросила особые меры заключения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Убитую Ксению Каторгину обвинили в оказании интим-услугПодробнее
Ленинский районный суд Екатеринбурга решил, что участники дела останутся в СИЗО до 12 апреля 2020 года. Адвокат обвиняемой Екатерины Меньшиковой обратился к суду с просьбой изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Однако суд отказал.
Ранее убитую Ксению Каторгину обвинили в оказании интим услуг, но ее муж опроверг данную информацию.
В октябре девушка решила продать свою Audi Q5 и поехала на встречу с возможным покупателем. Позже она пропала. Через пять дней тело Каторгиной обнаружили в одном из колодцев в Екатеринбурге.