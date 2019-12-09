  • Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной продлили арест

    09 декабря 2019, 17:55

    Ольга Ситникова

    Суд продлил арест подозреваемым в жестоком убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной. Соучастница попросила особые меры заключения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Убитую Ксению Каторгину обвинили в оказании интим-услуг

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    Ленинский районный суд Екатеринбурга решил, что участники дела останутся в СИЗО до 12 апреля 2020 года. Адвокат обвиняемой Екатерины Меньшиковой обратился к суду с просьбой изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Однако суд отказал.

    Ранее убитую Ксению Каторгину обвинили в оказании интим услуг, но ее муж опроверг данную информацию.

    В октябре девушка решила продать свою Audi Q5 и поехала на встречу с возможным покупателем. Позже она пропала. Через пять дней тело Каторгиной обнаружили в одном из колодцев в Екатеринбурге.