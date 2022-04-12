Обвиняемый в истязании и убийстве девушки предстал перед судом в Тюмени

В Тюмени прошло первое заседание суда по уголовному делу в отношении 25-летнего молодого человека, которого обвинили в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональные СМИ.

Следствие предполагает, что в течение трех лет обвиняемый избивал девушку. Также молодого человека обвинили в сексуальной связи с ней. Убийство произошло в мае прошлого года в результате ссоры. Суд продлил мужчине до 24 апреля срок содержания под стражей.