Обвиняемый по делу о взятке чиновнику Минпромторга умер в «Бутырке»

Клепалову было 66 лет. Он умер из-за болезни. Однако подробности не разглашаются.

Экс-руководителя общества обвиняли в даче взяток чиновникам из Минпромторга. По данным Главного следственного управления СК по Москве, в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Весной 2019 года Клепалов дал две взятки, чтобы получить разрешение на вывоз имущества компании в Азербайджан и лицензию на один из видов техники компании. Он передал своему подчиненному деньги, которые должен был получить заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Сергей Гармаш. В конечном итоге взятка предназначалась начальнику отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвану Гайрбекову.

Гармаш получил деньги у входа в здание службы на Овчинниковской набережной, а после в своем кабинете передал Гайрбекову.

Гайрбекова и Клепалова отправили в СИЗО. Гармаш дал признательные показания и по ходатайству СКР сидит под домашним арестом.