Обвиняемых в коррупции генералов и полковника МВД выпустили из СИЗО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил арест генералов МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова и полковника Александра Брянцева, которых обвиняют в коррупции. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из них Павел Лапшов.

«Первый апелляционный суд освободил наших подзащитных без избрания им иной меры пресечения», — рассказал адвокат и добавил, что офицеров выпустят из следственного изолятора в ближайшее время.

Ранее Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по их делу и направила материалы на доследование в Следственный комитет России.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Краковского, Бирюкова и Брянцева завели по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Следствие считает, что офицеры полиции, пользуясь своим служебными полномочиями, пытались смягчить меру пресечения бизнесмену Альберту Худояну, которого обвиняют в хищении недвижимости в центре Москвы. Генералы и полковник свою вину отрицают.