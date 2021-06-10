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    10 июня 2021, 16:42

    Обвиняемых в коррупции генералов и полковника МВД выпустили из СИЗО

    Андрей Иванов

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил арест генералов МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова и полковника Александра Брянцева, которых обвиняют в коррупции. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из них Павел Лапшов.

    Обвиняемых в коррупции генералов и полковника МВД выпустили из СИЗО

    «Первый апелляционный суд освободил наших подзащитных без избрания им иной меры пресечения», — рассказал адвокат и добавил, что офицеров выпустят из следственного изолятора в ближайшее время.

    Ранее Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по их делу и направила материалы на доследование в Следственный комитет России.

    Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Краковского, Бирюкова и Брянцева завели по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Следствие считает, что офицеры полиции, пользуясь своим служебными полномочиями, пытались смягчить меру пресечения бизнесмену Альберту Худояну, которого обвиняют в хищении недвижимости в центре Москвы. Генералы и полковник свою вину отрицают.