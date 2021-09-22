Обвиняемые в нетяжких преступлениях могут избежать тюрьмы из-за бедности

Верховный суд России призвал не наказывать людей за совершение нетяжких преступлений по причине их тяжелого материального положения. Такая инициатива со стороны судей была выдвинута после рассмотрения дела мужчины из Ростовской области, который совершил перевоз контрабандных сигарет, чтобы прокормить семью. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на судебную коллегию по уголовным делам.

Накануне в Верховном суде была рассмотрена жалоба на приговор жителю из Ростовской области. Мужчина совершил перевоз партии контрабандных сигарет из Украины в России на лодке. Ему вынесли наказание в виде трех лет заключения в колонии. Однако защита решила оспорить это решение, ссылаясь на то, что у обвиняемого сложилась трудная ситуация в семье.

Мужчина, по словам его адвоката, прибегнул к нарушению закона из-за того, что был уволен с работы, а дома находились неработающая жена, престарелые родители и больные дети. Подработку с сигаретами ему предложил знакомый.

Судебная коллегия определила, что причиной поступка мужчина стали его денежные проблемы. В итоге реальный срок был заменен на условный.