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    12 января 2022, 12:57

    Обвиняемому в смерти девочки от удара током вынесут приговор в Оренбургской области

    Оксана Лавнюженко

    В Оренбургской области будут судить охранника, из-за халатности которого проникшие на территорию железнодорожной станции три девочки получили удар током, и одна из них умерла.

    Как сообщил 56orb.ru, в июле прошлого года на станции Халилово охранявший грузовой состав мужчина вечером ушел в помещение дежурного по станции. В его отсутствие на территорию станции пробрались три девочки в возрасте 11, 13 и 14 лет с целью сделать селфи на цистернах состава.

    Там они получили сильный удар током. Одна из них умерла, две другие были госпитализированы с тяжелыми травмами.

    По данному факту возбудили уголовное дело. Охранника, оставившего свой пост, обвинили в преступной халатности. Дело, следствие по которому уже завершено, будет рассмотрено в Гайском городском суде.