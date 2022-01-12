Обвиняемому в смерти девочки от удара током вынесут приговор в Оренбургской области

В Оренбургской области будут судить охранника, из-за халатности которого проникшие на территорию железнодорожной станции три девочки получили удар током, и одна из них умерла.

Как сообщил 56orb.ru, в июле прошлого года на станции Халилово охранявший грузовой состав мужчина вечером ушел в помещение дежурного по станции. В его отсутствие на территорию станции пробрались три девочки в возрасте 11, 13 и 14 лет с целью сделать селфи на цистернах состава.

Там они получили сильный удар током. Одна из них умерла, две другие были госпитализированы с тяжелыми травмами.

По данному факту возбудили уголовное дело. Охранника, оставившего свой пост, обвинили в преступной халатности. Дело, следствие по которому уже завершено, будет рассмотрено в Гайском городском суде.