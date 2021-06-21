Обвиняемому в госизмене россиянину продлили арест до конца сентября

Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянину Евгению Петрушину по обвинению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Петрушин был арестован несколько месяцев назад. Он обвиняется по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его арест был продлен на три месяца 15 июня. Под стражей Петрушин пробудет до 20 сентября. Детали уголовного дела в суде не сообщили.

Осенью прошлого года бывшего сотрудника российской организации Юрия Ющенко, которая занимается обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, признали виновным в попытке продать секретные данные разведке США. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

По данным Верховного суда, за последние 13 лет в стране в 10 раз выросло количество осужденных за госизмены, шпионаж, экстремизм и разглашение гостайны.

Летом прошлого года по подозрению в госизмене был задержан и арестован бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Его обвинили в передаче секретных сведений о российском оборонном комплексе одной из спецслужб НАТО. В конце апреля суд продлил арест Сафронова до 7 июля.