Обвиняемой в краже миллионов кассирше из Башкирии продлили арест

«Орджоникидзевский районный суд 3 сентября продлил арест Хайруллиной на два месяца», — говорится в сообщении.

Пропавшую с миллионами рублей работницу башкирского банка задержали Подробнее

Жительница Салавата Луиза Хайруллина вместе с мужем Маратом и двумя дочерьми восьми и 12 лет скрылись в неизвестном направлении. Их побег произошел после того, как стало известно о краже более 20 миллионов рублей из банка, в котором Хайруллина работала кассиром. В конце мая их объявили в розыск. Уже в июле беглецов задержали в Казани. Хайруллину сразу же задержали и поместили в СИЗО. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту присвоения или растраты.

Сразу после этого ее супруг поехал в Москву, где в эфире телевизионного шоу рассказал, что он проиграл деньги в азартные игры. А его жене приходилось в течение нескольких лет брать деньги из банка, чтобы он мог отыграться. Он попросил россиян собрать сумму, чтобы вернуть банку. По возвращении в Уфу его также задержали. Теперь он проходит по делу в качестве соучастника преступления, напомнила «Политика Сегодня».