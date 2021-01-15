Обвиняемого в вымогательстве главаря банды арестовали в Петербурге

По данным информагентства, мужчину задержали на этой неделе. ИА Nation News рассказало, что он возглавлял преступную группу, которая причастна к вымогательству и разбойным нападениям.

«Калининский районный суд города Санкт-Петербурга заключил под стражу Александра Анохина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ („Вымогательство“)», — отмечается в сообщении.