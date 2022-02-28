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    28 февраля 2022, 16:56

    Обвиняемого в убийстве 20-летней давности осудили на Кубани

    Артур Блянихов

    В Краснодарском крае перед судом предстал 37-летний мужчина, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

    Убийство произошло осенью 2002 года в Забайкалье. В ходе застолья группа человек избила и прирезала двух людей. Трупы вывезли на свалку и сожгли.

    Виновных тогда осудили и посадили за решетку. Но одному удалось скрыться. Выяснилось, что он жил по поддельным документам все эти годы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.