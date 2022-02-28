Обвиняемого в убийстве 20-летней давности осудили на Кубани

В Краснодарском крае перед судом предстал 37-летний мужчина, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло осенью 2002 года в Забайкалье. В ходе застолья группа человек избила и прирезала двух людей. Трупы вывезли на свалку и сожгли.

Виновных тогда осудили и посадили за решетку. Но одному удалось скрыться. Выяснилось, что он жил по поддельным документам все эти годы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.