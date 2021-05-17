Обвиняемого в шпионаже в пользу России задержали в Польше

В Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом написало РИА «Новости».

Как сообщил пресс-секретарь министра Станислав Жарын, который координирует работу польских спецслужб, Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало 43-летнего гражданина республики Марчина К. 5 мая. «Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России», — сказал Жарын. Его процитировал ТАСС. Задержанный подозревается, в частности, в передаче российским спецслужбам информации, касающейся военной отрасли.