Общество 17 февраля 2024, 22:28 Обвиняемого в оскорблении чувств верующих тату-мастера задержали в Пулково Pixabay

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Петербургскую художницу и тату-мастера Дарью Кричкер задержали в аэропорту Пулково. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Художница набивала татуировки с котами, крестами и анимэ. На мастера пожаловались члены движения «Сорок сороков».

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По информации Baza, Кричкер пыталась вылететь в Армению. Но ее задержали и доставили в отдел по противодействию экстремизму. Девушке назначили государственного защитника, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Его задержали в Пулково 22 ноября. Исполнитель известен актом сожжения российского паспорта в Армении. Позже он попросил у россиян денег на обратный билет на родину.