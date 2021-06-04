Обвиняемого в наркоторговле россиянина экстрадировали из Испании

Накануне из Испании экстрадировали уроженца Нижегородской области, которого обвинили в хранении и сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина находился под подпиской о невыезде, однако покинул страну. Правоохранители поймали его в Испании. По запросу российской стороны его экстрадировали из европейской страны.

3 июня испанская полиция изъяла 826 килограммов кокаина, который спрятали в древесном угле и привезли из Колумбии. Изъятую партию оценили в 30 миллионов евро.