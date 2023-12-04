Общество 04 декабря 2023, 19:34 Обвиняемого в госизмене жителя Амурской области нашли мертвым в СИЗО Фигуранта дела о госизмене Яценко обнаружили мертвым в СИЗО Благовещенска РИА «Новости»

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Обвиняемого в госизмене жителя Амурской области Сергея Яценко нашли мертвым в камере СИЗО-1 Благовещенска. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

Издание со ссылкой на администрацию учреждения уточнило, что мужчина расстался с жизнью.

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Родственников Яценко проинформировали о его смерти еще 8 ноября. Под арестом он провел больше шести месяцев: сначала мужчину поместили в изолятор во Владивостоке, а затем — в СИЗО в Благовещенске.

Как уточнила Lenta.ru, у Яценко остались супруга и трое детей от двух браков.

Дело о госизмене против жителя Амурской области возбудили в середине марта. По данным следствия, он в течение полугода собирал сведения, составляющие гостайну, и передавал их Китаю.

Ранее стало известно о задержании в Омске молодого мужчины, публиковавшего призывы к мобилизованным сдаваться в плен. По данным ФСБ, злоумышленник также собирался принимать участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.