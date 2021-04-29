Умер физик Виктор Кудрявцев, которого обвинили в госизмене

На 78-м году жизни скончался российский физик и бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. В 2018 году его обвинили в госизмене.

О смерти Кудрявцева «Интерфаксу» сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29».

«Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев», — сказал он.

В 2018 году Кудрявцева, экс-сотрудника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш, задержали. Ему предъявили обвинение в государственной измене. Физику, по информации защиты, вменили передачу секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения.

Следствие считало, что сведения он передавал в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики. Свою вину Виктор Кудрявцев не признал. Адвокаты отмечали, что к секретной информации доступа у него не было более 20 лет.

В 2019 году ученого перевели из СИЗО под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания. Летом 2020 года расследование приостановили.