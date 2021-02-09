Модельера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии

Бывший региональный менеджер Philipp Plein в Нью-Йорке Амро Алсолейби подал в суд на самого дизайнера и американское подразделение бренда, обвинив Филиппа Плейна в неприятии гомосексуальной ориентации сотрудников. Он пожаловался на дискриминацию на работе и оскорбительные реплики, которые позволял себе модельер.

Амро сообщил изданию WWD, что его уволили из-за гомосексуальности и ВИЧ-положительного статуса. Мужчина пожаловался, что Плейн часто говорил: «Ненавижу работать с геями». Модельер якобы часто заявлял, что его одежда предназначена для гетеросексуалов.

Алсолейби рассказал, что с подачи Плейна маркетинговой стратегией бренда стало соответствие навязанному маскулинном образу.

Филипп Плейн ответил на обвинения в Instagram. Он напомнил, что делал фотосессии с транссексуальными моделями и целующимися мужчинами еще в 2013 году, задолго до появления движения Black Lives Matter.

«Быть гетеросексуальным дизайнером в индустрии, где в основном доминируют гомосексуальные модельеры и модные редакторы, сложно и так было всегда! Я, вероятно, получил больше ненависти, неприятия, ревности, моббинга, критики и дискриминации, чем кто-либо прежде в этой индустрии», — признался модельер.

Он напомнил, что никогда на это не жаловался и не собирается впредь.