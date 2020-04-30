Топили в реке и избивали. Обвиненных в поджоге усть-кутских чиновников нашли спустя двое суток

Сотрудников администрации Усть-Кутского района поймали с канистрами бензина и заподозрили в поджоге леса. Местные жители избили первого заместителя мэра, который оказался в больнице. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

«Группа наша приехала (вернулась) вчера ночью. Это была официальная командировка, они уехали 28 апреля утром и приехали ночью 30-го. Их избивали, первого зама Михаила Александровича Барса избивали три человека, Екатерину Анисимову топили в реке», — приводит РИА «Новости» слова руководителя аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марины Косыгиной.

Она добавила, что Барс попал после избиения в больницу. У чиновника повреждено все лицо, и чувствует он себя очень плохо.

По словам Косыгиной, сотрудники администрации отправились на лодке в отдаленные районы, чтобы оценить ситуацию. В лесном районе зафиксировали несколько термоточек. Бензин чиновники взяли с собой, чтобы дозаправить лодку.

Ранее в Сети появились кадры с чиновниками, которых поймали местные жители. Сотрудники администрации приплыли на лодке, где были канистры с бензином. В итоге их обвинили в поджоге леса и вызвали полицию. Вечером 28 апреля на место приехали следователи, представители прокуратуры и полицейские.