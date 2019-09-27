Обвиненные в убийстве задержанного полицейские выйдут на свободу на Урале

По данным информагентства, осенью 2017 года силовики задержали ранее судимого 41-летнего мужчину по подозрению в краже. Он скончался, проведя три дня в полицейском отделении. На его теле обнаружили множество синяков. Он получил перелом ребер и черепно-мозговую травму.

«Полицейских признали виновными лишь в том, что они его били, а кто причинил ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался, до сих пор не установлено», — пояснил адвокат сестры погибшего.

По его мнению, либо следствие зашло в тупик, либо не хочет работать. Поэтому сестра погибшего летит в Москву на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.