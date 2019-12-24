Обвиненного советскими властями в коллаборационизме летчика Пивенштейна реабилитировали

«Борис Абрамович реабилитирован Главной военной прокуратурой во исполнение Закона Российской Федерации „О реабилитации жертв политических репрессий“. Уголовное дело против него прекращено», — написала в Facebook Ванда Цуркан, дочь еще одного заключенного концлагеря Штуттгоф. Ее отец Юрий Цуркан писал о казни Пивенштейна в своей книге «Последний круг ада».

Ванда Цуркан написала заявление о реабилитации летчика на 57 страницах, приложив архивные данные, и сообщила, что во вторник получила ответ.

По словам женщины, в 2017 году в архивах гестапо она нашла документы, подтверждавшие, что Пивенштейн не предавал родину. Его повесили фашисты в 1944 году из-за отказа идти на сделку.

Известно, что Пивенштейн был удостоен ордена Красной Звезды в 1934 году за спасение экипажа и пассажиров с парохода «Челюскин».

В конце 1940-х годов МГБ открыло уголовное дело по обвинению Пивенштейна в коллаборационизме. Предполагалось, что в лагере он сотрудничал с врагом, а в 1945 году он оказался в зоне американской оккупации и в 1951 году эмигрировал в США. В 1952 году летчику заочно вынесли смертный приговор.