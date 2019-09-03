Обвиненная в оскорблении жителей Тулуна чиновница ушла в отпуск

Путин высказался об оскорбившей жителей Тулуна чиновнице Подробнее

«Ирина Викторовна Алашкевич находится в отпуске. Проверка продолжается», — заявила собеседница агентства.

Ранее в соцсетях была распространена аудиозапись, где женщина грубо высказалась о жертвах наводнения в Тулуне. В ней она высмеяла реакцию людей на приезд в город президента России Владимира Путина.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — заявила незнакомка.

Однако в подписи к ролику говорится, что слова принадлежат Алашкевич. Сама чиновница сказала, что дождется результатов экспертизы записи.