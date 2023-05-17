Общество 17 мая 2023, 14:06 «Обвинения необоснованны». Экс-главы МЧС Кузбасса не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне» Экс-глава МЧС Кузбасса Мамонтов выступил в суде с последним словом по делу о пожаре в ТРЦ

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Бывший глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, выступая с последним словом, не признал вину по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишная». Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Заседание прошло в Центральном районном суде города Кемерово. На скамье подсудимых — экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и его бывший подчиненный Григорий Терентьев. Их обвиняют в халатности, в результате которой в марте 2018 года при пожаре в торговом центре погибли 60 человек.

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Первым последнее слово взял Григорий Терентьев. Он не признал свою вину, отметив, что риск возникновения пожара всегда есть даже в зданиях, где строго соблюдают пожарные правила.

«Риск гибели людей при пожаре существует всегда. Сведение риска органы пожарного надзора должны выполнять в рамках своих законных полномочий», — сказал он.

Мамонтов в последнем слове заявил, что не признает вины. По словам экс-главы МЧС, обвинение в халатности против него надуманно. Он также добавил, что единственное, о чем сожалеет во время службы, что не уделял времени своей семье. В заключение Мамонтов попросил полностью себя оправдать.

«Если бы я действительно не выполнял своих обязанностей, я бы сразу согласился с обвинением и признался», — сказал Мамонтов.

По версии следствия, обвиняемые знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания, и их халатность привела к пожару. Прокурор запросил для Терентьева 10 лет колонии общего режима, для Мамонтова — 14 лет колонии. Приговор им будет оглашен 27 июня.