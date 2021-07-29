Обвинение в смерти пациента сняли с челябинских врачей

В Челябинской области прекратили уголовное дело в отношении двух врачей-наркологов, которых обвинили в смерти пациента. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, весной 2015 года один из врачей поехал к пациенту, чтобы вывести его из запоя. Ему поставили капельницу и дали рекомендации, однако утром он скончался. Мать мужчины обвинила врача в смерти сына. Медика и его начальника поместили под домашний арест.

«Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За несколько лет было проведено большое количество экспертиз. Утром 29 июля нам сообщили, что дело накануне закрыто», — рассказал адвокат врачей Евгений Абрамовских.

По его словам, несмотря на закрытие дела, пострадала клиника, где работали его подзащитные. В 2019 году деятельность учреждения была парализована.