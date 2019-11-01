Обвинение попросило суд оставить Серебренникова под подпиской о невыезде

Прокурор решил оставить режиссера Кирилла Серебренникова под подпиской о невыезде. Гособвинение обратилось к суду избрать именно такую меру пресечения для фигурантов дела «Седьмой студии».

Дело Кирилла Серебренникова снова передали в суд Подробнее

Как сообщил корреспондент «Интерфакса» со ссылкой на прокурора Михаила Резниченко, у гособвинения вызывают опасения сразу несколько моментов.

Подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления экономической направленности, ущерб по делу не погашен, один из подсудимых живет на территории другого региона, а другой имеет второе гражданство. Резниченко полагает, что без меры пресечения подсудимые запросто могут скрыться, чтобы избежать наказания.

1 ноября в Мещанском суде Москвы началось повторное рассмотрение дела «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников был под домашним арестом с 23 августа 2017 года 593 дня.

Его вместе с другими фигурантами дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры на реализацию проекта «Платформа». Сам режиссер своей вины не признает.