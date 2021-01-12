facebook_pixel
    12 января 2021, 17:16

    Обугленные ботинки и вещи: как сейчас выглядит сгоревшая квартира в Екатеринбурге

    Анастасия Калинина, Иван Степанов

    Минувшей ночью в Екатеринбурге в жилом здании произошел пожар, унесший восемь жизней. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

    Сейчас пожар потушен, и в квартире остались только угли. На кадрах можно разглядеть ботинки, школьный стол, мебель, которая почти превратились в пепел. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

    По предварительным данным, очаг находился в квартире на втором этаже. Вероятно, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Погибших нашли на втором, пятом и девятом этажах. Также при пожаре погибла шестилетняя девочка. Ее мать просила о помощи в Twitter и даже успела опубликовать несколько фотографий. Она вместе с дочерью скончалась по дороге в больницу. Сегодня днем соцсеть удалила ее аккаунт.

    Управляющая компания из Екатеринбурга обвинила в пожаре спасшегося подростка. По их версии, 17-летний юноша выскочил из загоревшейся квартиры и оставил дверь в нее открытой. В очаг возгорания попал кислород — и гарь поползла вверх. От отравления скончались несколько жителей верхних этажей. Коммунальщики уточнили, что в сгоревшей квартире погибли трое, спастись удалось только коту.